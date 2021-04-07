كورونا يغلق ENÇG سطات إلى مابعد رمضان

محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الأول بسطات اتخذت قرارا بتعليق الدراسة حضوريا إلى مابعد رمضان بالتنسيق مع رئيسة الجامعة، مع الاقتصار على التعليم عن بعد كبديل عن نمط الدراسة الحالي وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا بعد اكتشاف حالات داخل المؤسسة.

وأضافت مصادرنا، أن إدارة المؤسسة استندت في قرارها على تقرير للجنة المختلطة التي زارت هذه الاخيرة وأوصت باغلاق أبواب المؤسسة في وجه الدراسة حضوريا ابتداء من اليوم الأربعاء إلى مابعد شهر رمضان، مستندة في قرارها هذا على نتائج التحاليل المخبرية التي كشفت عن ثلاث حالات داخل حرم المؤسسة، وهو الأمر الذي أدى بالقائمين على تدبير هذا المرفق اتخاذ تدابير احترازية تحسبا لانتشار العدوى.

وحسب ذات المصادر، فإن شبح فيروس كورونا لازال يتربص بالجميع ليل نهار، وهي رسالة قوية واضحة للنسيج الجمعوي وللسلطات الاقليمية للقيام بالمزيد من التعبئة وتكثيف دوريات المراقبة وزجر المخالفين ممن يرفضون ارتداء الكمامات وحتى من يرفض فض التجمعات والاجتماعات واقامة الحفلات، علما أن العالم بأسره قد دخل مرحلة جديدة في التعامل مع هذا الفيروس اللعين الذي لازال يلقي بظلاله المرعبة على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والاستقرار النفسي.

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