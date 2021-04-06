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“لارام” تعلن العودة لتوقيت غرينتش من 11 أبريل وإلى غاية 16 ماي

منذ ساعتين
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هبة بريس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنه سيتم تقديم مواقيت رحلاتها بساعة واحدة عند المغادرة والوصول بمختلف مطارات المملكة ابتداء من الأحد 11 أبريل 2021 على الساعة 03,00 صباحا؛ وإلى غاية 16 ماي 2021 على الساعة 02,00 صباحا.

وأوضحت الشركة الوطنية، في بلاغ لها، أن تقديم مواقيت الرحلات يأتي عقب قرار السلطات المغربية العودة لتوقيت غرينتش بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدة أن “جميع الزبائن مطالبون بالتوجه مبكرا لشبابيك التسجيل بالمطار”.

وأشار البلاغ إلى أنه لمزيد من المعلومات، تدعو الخطوط الملكية المغربية زبائنها للاطلاع على برنامج رحلاتهم لدى مصالح الشركة على الأرقام التالية .. المغرب : 0800 089000 ، الرقم الدولي : 212522489797+.

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