الدوزي : ” الحمداوية أعطت لفن العيطة طابعا خاصا لمس قلوب المغاربة “

نجلاء مزيان : هبة بريس

بحزن عميق و كلمات مؤثرة، نعى النجم المغربي الدوزي الفنانة الراحلة الحاجة الحمداوية عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

و نشر الدوزي صورة الراحلة مرفوقة بالتدوينة التالية:” لله ما أعطى ولله ما أخذ، غادرتنا اليوم إلى دار البقاء “الحاجة الحمداوية” فنانة مغربية كبيرة تربّى على صوتها أجيال، وأعطت لفنّ العيطة طابعا خاصا بها يلمس قلوب جميع المغاربة دون استثناء”.

و أضاف :”وبهاته المناسبة الأليمة؛ نتقدم لأسرة الفقيدة بأحر عبارات التعازي والمواساة؛ راجين من المولى عزّوجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنّاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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