خالد ايت الطالب

إنزكان : أوضاع غير صحية بالمستشفى الاقليمي ومطالب بتدخل أيت الطالب

منذ 32 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كل يوم طوابير طويلة من المرتفقين، سوء النظافة، عدم إكتفاء الموارد البشرية الكافية وسوء تدبير المتواجد منها، هي الحالة الغير الصحية لثاني مركز إستشفائي بالجهة .

كل مرة يسود نوع من التذمر والاستياء للمرضى، خصوصا مرضى القصور الكلوي، مشاداة بين الحين والاخر مع المرضى، قد تنتهي ببعضهم الى مخافر الشرطة، بعد مواجهات مع الطاقم الطبي الذي يعيش على أعصابه بسبب قلة اللوجستيك وظروف العمل الصعبة.

مستشفى إنزكان، هذا المرفق الذي لم يكتب له بعد، أن يحسن مستوى تدبيره، بل كان السمة البارزة هو تغييرات في صفوف مدراءه المتعاقبين، ويبقى حال المرتفقين والمرضى يسوء من سنة الى أخرى، في حين أن المديرية الجهوية ومعها الوزارة الوصية، لم تضع بعد خطتها لتحسين مستوى الخدمات في عاصمة سوس التجارية ” إنزكان” فهل سيبقى الوضع على حاله ؟؟ .

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