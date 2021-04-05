وجدة .. بوشارب توقع اتفاقيات شراكة جهوية في إطار سياسة المدينة

هبة بريس - وجدة

ترأست نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة صباح اليوم الإثنين 5 أبريل الجاري، أشغال اللقاء الجهوي للمنظومة التعمير والبناء، بمقر ولاية جهة الشرق بمدينة وجدة بحضور معاد الجامعي والي جهة الشرق، وعمال أقاليم الجهة، و النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق ورئيس جماعة وجدة، ومدراء المصالح المرتبطة بالقطاع.

خلال الإجتماع أكدت الوزيرة في كلمتها على ضرورة انخراط جميع الفاعلين والمتدخلين للنهوض بجهة الشرق على المستوى العمراني، كما ركزت على أن المسؤولية الجماعية تتمثل في تطوير مقاربة لتأهيل المدن وفق نهج استشرافي واستباقي يمكن من إعداد المجالات الترابية المستقبلية لتعزيز العيش المشترك بشكل أفضل.

وأضافت ان هذا اللقاء، يعد تطلعا جماعيا ومواطنا، ورهانا أساسيا في مجتمعنا، وهو أيضا أفق يوجه العمل العمومي، مضيفة أن تجديد أسس السياسة الحضرية الوطنية من خلال إصلاح منظومة التخطيط الترابي يعد أولوية وركيزة أساسية.

في نهاية الاجتماع تم التوقيع على 6 اتفاقيات مهمة، ويتعلق الأمر كل من :

– اتفاقية شراكة و تمويل من آجل إنجاز برنامج التأهيل المندمج لجنبات وادي جلطي و واد الناشف وواد اسلي بمدينة وجدة.

– الاتفاقية الإطار لتمويل البرنامج التكميلي المتعلق بإعادة إيواء قاطني “حي لخيام” و الدور الآيلة للسقوط في تندرارة و زاوية الحجوي وعين الشوط مع بناء أربع مراكز لتثمين و تطوير الأنشطة الاقتصادية للنساء القرويات بإقليم فجيج.

– اتفاقية شراكة و تمويل من أجل إعادة إيواء قاطني الدور المهددة بالانهيار بجماعة قنفودة بإقليم جرادة.

– اتفاقية شراكة و تمويل من أجل إعادة إيواء قاطني الدور المهددة بالانهيار بحي لجيكو بجماعة سيدي بوبكر بإقليم جرادة.

– اتفاقية شراكة من اجل إعادة تأهيل المدينة العتيقة لوجدة.

– ملحق اتفاقية شراكة و تمويل في إطار سياسة المدينة لتأهيل جماعة سيدي سليمان شراعة 2021/2022.

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