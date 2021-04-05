حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

الحكومة تتدارس تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

منذ 52 دقيقة
0
هبة بريس - الرباط

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للأمين العام للحكومة حول أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين (أبريل 2017- أبريل 2021).

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركات المساهمة والقانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

وينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا – كوفيد 19 ، والثاني والثالث بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فيما يخص النظام العام والنظام التكميلي، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اقليم جرسيف بدون طبيب توليد بعد “استقالة وانتقال”

اقليم جرسيف بدون طبيب توليد بعد “استقالة وانتقال”

منذ 57 دقيقة
Photo of مجلة فرنسية: فرق شاسع بين أعداد الملقحين في المغرب والجزائر

مجلة فرنسية: فرق شاسع بين أعداد الملقحين في المغرب…

منذ ساعتين
Photo of وزارة الصحة تعلن انتشار السلالة البريطانية في 7 جهات

وزارة الصحة تعلن انتشار السلالة البريطانية في 7 جهات

منذ 5 ساعات
Photo of ممرضون يدينون قمع احتجاجات مهنيي الصحة

ممرضون يدينون قمع احتجاجات مهنيي الصحة

منذ 7 ساعات
Photo of طقس الاثنين ..سحب منخفضة مصحوبة بكثل ضبابية وقطرات متفرقة

طقس الاثنين ..سحب منخفضة مصحوبة بكثل ضبابية وقطرات متفرقة

منذ 8 ساعات
Photo of الابراهيمي :”هناك من وقف عند ويل للمصلين بخصوص تدوينتي حول كورونا”

الابراهيمي :”هناك من وقف عند ويل للمصلين بخصوص تدوينتي…

منذ 14 ساعة
Photo of فنّانون جزائريون يسيئون لأطفال مغاربة أثناء تواجدهم بمراكش

فنّانون جزائريون يسيئون لأطفال مغاربة أثناء تواجدهم بمراكش

منذ 14 ساعة
Photo of شفشاون.. توقيف شرطي إبتز مواطنين بدعوى خرقهم الطوارئ الصحية

شفشاون.. توقيف شرطي إبتز مواطنين بدعوى خرقهم الطوارئ الصحية

منذ 16 ساعة
Photo of أسرة الجمارك تنعي أحد رجالاتها الأكفاء إثر وفاته بمرض عضال

أسرة الجمارك تنعي أحد رجالاتها الأكفاء إثر وفاته بمرض…

منذ 16 ساعة
Photo of تطوان..توقيف شرطي يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال

تطوان..توقيف شرطي يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال

منذ 20 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق