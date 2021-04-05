الحكومة تتدارس تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

هبة بريس - الرباط

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للأمين العام للحكومة حول أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين (أبريل 2017- أبريل 2021).

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركات المساهمة والقانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

وينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا – كوفيد 19 ، والثاني والثالث بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فيما يخص النظام العام والنظام التكميلي، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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