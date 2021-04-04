أرملة الملك حسين : المخطط المنسوب لابني الأمير ” بهتان اثم “

هبة بريس ـ وكالات

علقت أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين، الملكة نور والدة الأمير حمزة، على الأحداث التي شهدها الأردن مساء أمس السبت، دافعت فيه عن نجلها ودعت لـ”سيادة الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم”.

وقالت الملكة نور، عبر تغريدة على حسابها في “تويتر”، “أتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قد ذكرت أن السلطات الأردنية احتجزت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، وألقت القبض على عدد من المقربين منه، على خلفية مؤامرة للإطاحة بملك البلاد.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن الأمير حمزة بن الحسين محتجز في قصره في العاصمة الأردنية عمان، بينما ألقي القبض على 20 شخصا من المقربين منه، فيما نفى مصدر أردني مطلع أن يكون ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية أو موقوفا كما تتداول بعض وسائل الإعلام.

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