الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة عيد استقلال بلاده
الصورة من الارشيف

الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة عيد استقلال بلاده

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

بعث صاحب الجلالةبعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السنغال فخامة السيد ماكي سال، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد ماكي سال، عن تهانئ جلالته الحارة، مشفوعة بمتمنياته الصادقة لفخامته بموفور الصحة والعافية والهناء.

كما توجه جلالته بأطيب المتمنيات بمزيد التقدم والازدهار للشعب السنغالي الذي تربطه بالشعب المغربي أواصر أخوة عريقة ومتميزة.

ومما جاء أيضا في برقية جلالة الملك “وهي مناسبة كذلك لأعرب لكم عن ارتياحي للدينامية المتجددة التي تطبع التعاون المتميز القائم بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، مجددا لفخامتكم حرصي الراسخ على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز شراكتنا الاستراتيجية، والمساهمة في بناء إفريقيا موحدة ومتضامنة تنعم بالرخاء والازدهار”.، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد ماكي سال، عن تهانئ جلالته الحارة، مشفوعة بمتمنياته الصادقة لفخامته بموفور الصحة والعافية والهناء.

كما توجه جلالته بأطيب المتمنيات بمزيد التقدم والازدهار للشعب السنغالي الذي تربطه بالشعب المغربي أواصر أخوة عريقة ومتميزة.

ومما جاء أيضا في برقية جلالة الملك “وهي مناسبة كذلك لأعرب لكم عن ارتياحي للدينامية المتجددة التي تطبع التعاون المتميز القائم بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، مجددا لفخامتكم حرصي الراسخ على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز شراكتنا الاستراتيجية، والمساهمة في بناء إفريقيا موحدة ومتضامنة تنعم بالرخاء والازدهار”.

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