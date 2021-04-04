التليدي: الترشح لأكثر من ثلاث ولايات خطر على العدالة والتنمية
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التليدي : الترشح لأكثر من ثلاث ولايات خطر على ” البيجيدي “

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الربــاط

قال المحلل السياسي، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بلال التليدي أنه يتابع هذه الايام ” حلقات يلقيها الداعية الخلوق عبد الله شبابو تحت عنوان “استراحة القرآن”..واتذكر المخاض الصعب الذي عاشه الحزب بطنجةعند الاستعداد للانتخابات التشريعية وكنت شاهدا عليه لما حصل الاحتكاك الضمني بين جيلين….”

واضاف الاخير ” لم أكن فقط شاهدا بل كنت واحدا من الذين ساهموا في الحل إلى جانب عمدة طنجة حاليا السيد البشير العبدلاوي والمرحوم محمد الدياز….كان السؤال كيف يمكن إقناع الداعية المؤسس عبد الله شبابو بالخروج من دائرة المنافسة وكان السؤال المقابل كيف يمكن للحزب في طنجة أن يقدم لائحته دون أن يكون عبد الله شبابو الداعية المؤسس على رأسها… ”

وتابع سرد يقول ” وفي غمرة هذا الاحتكاك الضمني….خرج عبد الله شبابو بكل شجاعة وقاوم شهوة الترشح التي لم يخف أنها كانت تنازعه وأعلن فسح المجال للجيل الثاني….”

واسترسل بالقول ” اقطع قطعا أن الداعية المؤسس لو اصر على الاستمرار واصر على الترشح وتكتل لذلك لكانت اليوم مشكلة في طنجة….لكنه فهم أن تطور النخب والأجيال يقتضي منه التراجع لموقع الترشيد والدعم والتخليق…”

واشار التليدي أن ” الترشح لأكثر من ثلاث ولايات خطر على الحزب وعلى اجياله والحل لا ينبغي أن يضطر الحزب للتفكير في خيارات تنظيمية ما دام الرصيد المرجعي والأخلاقي داخل الحزب يدفع لإنتاج سلوك راقي مثل ما فعل الداعية المؤسس عبد الله شبابو… ”

وتابع بالقول ” سنكون امام مفارقة صارخة تبين صراع القيم وتمزق الضمير الأخلاقي داخل الحزب لو أصبحت ظاهرة اشبابو استثنائية وفريدة واستمرت بدلها شهوة الخلود في الترشح للمواقع.”

وختم تدوينته مسجلا ” اقول ثلاث ولايات ليس ضدا فيمن يريد حصرها في ولايتين ولكن حتى نشد الباب على من يدفع بحجة الخبرة ولا يريد أن يقبل حجة توريثها النخب القادمة…

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