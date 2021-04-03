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4 ملايين و348 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

منذ 31 دقيقة
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و569 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و348 ألفا و995 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 3 ملايين و891 ألفا و875 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 497 ألفا و832 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 484 ألفا و793 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97،4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8842 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

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