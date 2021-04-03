صحيفة: سعداني يطلب اللجوء السياسي إلى المغرب

هبة بريس- الرباط

أوردت صحيفة “لوسوار دالجيري” الناطقة باللغة الفرنسية، اليوم السبت، خبر تقديم الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، عمار سعداني، طلبا للحصول على اللجوء السياسي في المغرب.

ويأتي- بحسب المصدر ذاته- طلب سعداني اللجوء الى المغرب، بعد مغادرته في الأيام الأخيرة فرنسا إلى البرتغال، وذلك بعد إمضاء الجزائر عقدا مع فرنسا يخص تسليم المطلوبين قضائيا.

وأثارت مواقف عمار سعداني إزاء قضية الصحراء المغربية، الكثير من الجدل واللغط الإعلامي والسياسي داخل الجزائر بعدما قال :” “تصريحاتي هي تعبير عن قناعاتي الشخصية، وموقفي من مغربية الصحراء معروف بشكل عام ولا يمثل شيئًا جديدًا، لقد أتيحت لي بالفعل الفرصة للتعبير عنه عندما كنت مسؤولاً وأعبّر عنها اليوم بصفتي مواطن عادي”

وقال عمار سعيداني، المقيم بفرنسا قبل مغادرته مؤخرا الى البرتغال ، في تصريح مع موقع كل شيئ عن الجزائر “TSA” : “أنا في الحقيقة، أعتبر من الناحية التاريخية، أن الصحراء مغربية وليست شيء آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين، وفي رأيّي أن الجزائر التي تدفع أموال كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليزاريو منذ أكثر من 50 سنة، دفعت ثمنًا غاليًا جدًا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة”.

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