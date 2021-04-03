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صحيفة إيطالية: المغرب ينعم “بقضاء مستقل بمعايير دولية”

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس

أبرز الموقع الإخباري الإيطالي “ميديترانيوز” أن المغرب ينعم “بقضاء مستقل بمعايير دولية”، وحقق إنجازات مهمة في سبيل تكريس كافة الحقوق .

وأضاف الموقع الإخباري الإيطالي أن المغرب حقق العديد من الإنجازات في المجال القضائي، من بينها الدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدا أن “المملكة هي في الحقيقة من أكثر البلدان العربية حرصا على الدفاع عن كرامة المرأة وحمايتها من أي استغلال”.

وبحسب المصدر ذاته فإن استقلال القضاء مضمون في المغرب الذي يعتبر “دولة مدنية وديمقراطية”، مسجلا أن استقلال القضاء “ركن من أركان المملكة”.

وأكد الموقع ان العدالة المغربية تعمل بشكل مستقل عن باقي السلطات الأخرى كما هو الحال في أي بلد ديمقراطي.

و أضاف “ميديترانيوز” أن الاتهامات الموجهة للقضاء المغربي من قبل “أعداء المملكة الغرض منها الإساءة لسمعة الدولة” وترويج مغالطات لن تنال من الاختيار الديمقراطي للمغرب.

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