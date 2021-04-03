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النيابة العامة بتازة تأمر بتشريح جثة هالك تناول مادة ضارة

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس - الرباط

أعلن الوكيل العام للملك لدى المحكمة الإستئنافية بتازة أنه وعلى إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وكذا بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حول شخص وضع حدا لحياته بسبب تناوله مادة ضارة بالشارع العام، أمرت النيابة العامة بإجراء تشريح على جثة الهالك.

وقال بلاغ النيابة العامة أنه ومن أجل إستجلاء حقيقة الحدث وخلفياته فقد أمرت النيابة العامة بإجراء تشريح على جثة الهالك لتحديد سبب الوفاة.

واسترسل البلاغ، أنه وفي نفس السياق كلفت مصلحة الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات لترتيب الآثار القانونية على ضوئها.

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