الضمان الاجتماعي يُعلن عن دعم أجراء قطاع المطاعم ومتدربيهم

هبة بريس ـ الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن دعم أجراء المطاعم ومتدربيهم في إطار عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، والمصرح بهم برسم شهر فبراير2020، عبر استفادتهم من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية.

وقال بلاغ صحفي صادر عن الصندوق السالف ذكره، أنه ”تنفيذا للتدابير الاستثنائية لفائدة المشغِلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 2.20.605، ينهي الصندوق إلى علم كافة أرباب المطاعم المنخرطين، الذين توقفوا مؤقتا عن مزاولة نشاطهم بموجب قرار إداري بالتوقف المؤقت نتيجة تفشي جائحة كوفيد 19، أنه بإمكان أجرائهم ومتدربيهم في إطار عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، والمصرح بهم برسم شهر فبراير2020، أن يستفيدوا من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية“.

كما أعلن ذات البلاغ أنه سيتم صرف هذا التعويض، الذي يغطي الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية تاريخ استيفاء القرار الإداري سالف الذكر، وفقًا لمدة التوقف عن العمل التي أعلنها المشغل.

وأوضح البلاغ أنه إذا دام التوقف المؤقت طيلة الشهر: يصرف التعويض الشهري بنسبة 100٪ أي 2000 درهم ؛أما إذا كان التوقف عن العمل يهم : ثلاثة أرباع (4/3) الشهر :يصرف 75٪ من مبلغ التعويض الشهري، أي 1500 درهم ؛ وفي حالة نصف (2/1) الشهر : يصرف 50٪ من مبلغ التعويض الشهري، أي 1000 درهم ؛ وفي حالة ربع (4/1) الشهر : يصرف 25٪ من مبلغ التعويض الشهري، أي 500 درهم.

وقال البلاغ أنه وعلى أرباب المطاعم الذين يستوفون الشروط المشار إليها في المرسومرقم 2.21.155، الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي بالنسبة للفترة الممتدة من شهر يناير2021 إلى غاية شهر مارس 2021، أن يقوموا بالتصريح بهم عبر البوابة covid19.cnss.maابتداء من اليوم 2 أبريل إلى غاية 3 ماي 2021.

وسيتم صرف هذا التعويض الجزافي، بالنسبة للمصرح بهم قبل 7 أبريل في حدود الساعة الثانية عشرة ليلا، ابتداء من 13 أبريل 2021.أما بالنسبة للمصرح بهم بعد هذه الفترة، فسيصرف لهم التعويض المتعلق بفترة يناير، فبراير ومارس، ابتداءا من يوم 10 ماي 2021.

ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المشغلين المعنيين إلى التصريح بالعاملين لديهم قبل الأربعاء 7 أبريل في حدود الساعة الثانية عشرة ليلا على البوابة المذكورة أعلاه، والتي تعمل 24 ساعة على 24 و 7 أيام في الأسبوع، وذلك من أجل تمكينهم من الاستفادة من التعويض الجزافي ابتداءا من يوم 13 أبريل.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعها الثاني عشر المنعقد يوم 2 أبريل 2021، قررت تمديد الدعم المتعلق بالقطاع إلى غاية 30 يونيو 2021. وبالتالي، فإن الاستفادة من التعويض الجزافي سيتم تمديده إلى غاية نهاية شهر يونيو2021. وعليه، فإن التصريحات بالعاملين على بوابة covid19.cnss.ma للاستفادة من التعويض الجزافي المتعلق بشهور أبريل، مايو و يونيو 2021، ستبتدئ من يوم 16 من الشهر المعني إلى غاية 3 من الشهر الموالي.

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