تجميد عضوية جمعيتين لمنتجي الخضر والفواكه

أحمد وزروتي: هبة بريس

جمدت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر ” أبيفيل” والجمعية المغربية لملففي الخضر والفواكه ” أمكوم” المنضويتان تحت لواء الفدرالية البيمهنية المغربية لانتاج وتصدير الفواكه زالخضر “فيفل”، جمدتا عضويتهما من الفدرالية السابقة الذكر اعتبارا لما أسماه مسؤوليها بتعنث رئيس الفدرالية وأسلوبه الانفرادي والتنزيلي.

وجاء في بيان توصلت هبة بريس بنسخة منه، أن الاجتماع الذي عقد بين الهيئتين ” أبفيل” و ” أمكوم”، خلص إلى ضرورة الانسحاب من الفدرالية اعتبارا لانسحاب أعضائهما الممثلين للجمعيتين داخل الفدرالية يوم السبت 27 مارس 2021 ، والذين يشكلون أزيد من 75 في المائة من أعضاء الفدرالية، قبل انتهاء اجتماع الفدرالية، احتجاجا على ما أسماه البيان الأسلوب الانفرادي والتنزيلي لرئيس الفدرالية.

وأضاف البيان أن الرئيس مرر تغييرات في القانون الأساسي دون دراسة أومناقشة قبلية أو استشارة للأعضاء، وكذا قام بإشراك جمعية محلية في الجمع العام وفرض عضويتها دون استيفاء الشروط القانونية للاتخراط.

وشددت الجمعيتان على أن لقاءهما خلص إلى ضرورة الانسحاب من الفدرالية، للاعتبارات السابقة،وتجميد عضويتهما إلى حين إيجاد آفاق عمل جديدة إيجابية ومسؤولة جديرة بالدفاع عن مصالح القطاع في المنابر والمحطات الوطنية والدولية ورد الاعتبار لها، وإقرار أهميتها الاقتصادية والاجتماعية

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