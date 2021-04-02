تامر حسني ووالد بسمة بوسيل

تامر حسني ينعي والد زوجته المغربية بسمة بوسيل

منذ ساعة واحدة
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نجلاء مزيان - هبة بريس

بكلمات مؤثرة، نعى النجم المصري تامر حسني والد زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

و نشر تامر حسني صورة تجمعه بالفقيد مرفوقة بالتعليق التالي:”توفى اليوم حمايا الغالي و حبيب قلبي الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب و امراض اخرى مزمنه توالت بعدها”.

و أضاف :” انعم عليه ربنا بيهم و انعم عليه ايضاً بتحملهم و توفاه الله يوم جمعه و في هذا الشهر الكريم
اسألكم الفاتحه و الدعاء بالرحمه له و لكل من توفاهم الله، إنا لله و إنا اليه راجعون”.

و الجدير بالذكر أن والد خريجة ستار أكاديمي بسمة بوسيل غادر إلى دار البقاء ليلة أمس الخميس بعد معاناته مع المرض.

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