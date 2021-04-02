تازة .. التحقيق في ظروف وفاة شخص إثر تعاطيه لمادة “الدوليو”

هبة بريس - الرباط

فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات وفاة شخص يبلغ من العمر 52 سنة، والذي يشتبه في تعاطيه مادة مشكوك فيها بالشارع العام.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار حول دخول الهالك في حالة إغماء بالشارع العام، وهو الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنه توفي فور وصوله للمؤسسة الاستشفائية، بينما مكنت عملية التفتيش والجس الوقائي من العثور بحوزته على قنينة تحتوي على بقايا من مادة الدوليو.

وأضاف المصدر أن عملية تشخيص الهوية مكنت من التوصل إلى كون الهالك شكل بمعية شخص آخر، صباح اليوم الجمعة، موضوع محضر قانوني بسبب خرقهما لحالة الطوارئ الصحية، وذلك على أساس إحالة المحضر لاحقا على شكل معلومات قضائية على النيابة العامة المختصة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، بينما تجري المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه الوفاة.

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