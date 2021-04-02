اعتقال مدير هتك عرض تلميذ.. مديرية التعليم بالحاجب تدخل على الخط

هبة بريس - الرباط

دخلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحاجب، على خط قضية اعتقال مدير مؤسسة تعليمية بتهمة التغرير وهتك عرض تلميذ قاصر.

وقالت المديرية، في بلاغ لها، إنها بادرت إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والإدارية والتربوية الكفيلة بصون حقوق كل المتدخلين وبضمان سير الدراسة بشكل عادي من جهة.

وأوضح البلاغ ذاته، أن المديرية الإقليمية عملت على تسطير برنامج يتضمن أنشطة مواكبة من أجل التتبع والدعم التربوي والنفسي بالمؤسسة المتضررة.

وأضافت أنها تتابع تطورات القضية بتنسيق مع السلطات المختصة في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

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