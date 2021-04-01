الحكومة تصف الوضعية الوبائية بالمملكة ب”المقلقة”

هبة بريس - الرباط

وصفت الحكومة، الوضعية الوبائية بالمملكة ب”المقلقة” بسبب ازدياد حالات الإصابة بالفيروس المتحور وكذا تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة.

وذكرت الحكومة في بلاغها الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي المنعقد يومه الخميس، أنها ستواصل مشاوراتها مع اللجنة العلمية الوطنية ومع جميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وكذا أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للبلاد.

وبهذه المناسبة، جددت الحكومة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التقيد التام بالتدابير الاحترازية المعمول بها.

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