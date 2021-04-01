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انتحل صفة “مخزني” وضبط بحوزته مخدرات.. توقيف شخص بسوق الأربعاء

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق الأربعاء الغرب، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بعد انتحاله لصفة عنصر بالقوات العمومية، وذلك بعد توقيفه بنقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة سوق الأربعاء الغرب، على خلفية ارتكاب مخالفة لقانون السير.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة المشتبه فيه عن حجز أصفاد حديدية وعبوة غاز مسيل للدموع وكميات من مخدري الكيف والمعجون وأربعة هواتف محمولة، فضلا عن شارة معدنية وصدرية للقوات العمومية و26 إيصالا بتسلم تحويلات مالية، يجري حاليا تحديد مصدرها وسبب حيازتها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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