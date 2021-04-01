وزير الخارجية الموريتاني

وزير الخارجية الموريتاني يؤجل زيارته الى المغرب

منذ 4 ساعات
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هبة بريس - الرباط

كشفت وسائل إعلام موريتانية، أن زيارة وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ إلى المغرب التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، قد تأجلت.

وذكرت ذات المصادر، أن ولد الشيخ كان سيزور المغرب الأربعاء، لتسليم رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى العاهل المغربي محمد السادس لم يكشف عن مضمونها.

من جهته، كشف مسؤول في الخارجية المغربية، لوكالة الأناضول، أن الوزير الموريتاني ألغى زيارته المقررة اليوم إلى العاصمة الرباط، جديدا لها نظرا لتطورات الحالة الوبائية في البلدين المتعلقة بكورونا.

وأضاف ذات المسؤول، أن ولد الشيخ أحمد كان يعتزم إجراء مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال الزيارة.

هذا وأشارت وسائل اعلام موريتانية، إلى أن زيارة الوزير المؤجلة تتزامن ولقاء عقده قياديوه بجبهة البوليساريو الانفصالية، مع الرئيس الموريتاني حول تطورات قضية الصحراء.

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