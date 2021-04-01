مطار وجدة أنجاد يسجل انخفاضا بنسبة 57,61% بالنسبة لعدد المسافرين

هبة بريس - وجدة

بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار وجدة – أنكاد، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، حوالي 36 ألفا و762 مسافرا.

وحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات، أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر هذا المطار إلى غاية متم فبراير الماضي بلغ 36 ألفا و762 مسافرا، مقابل 86 ألفا و 726 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بانخفاض بنسبة 61،57 في المائة، وبحصة بلغت 46،3 في المائة.

وبالنسبة لشهر فبراير، أشار المصدر ذاته إلى أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار وجدة بلغ 12 ألفا و887 مسافرا، مقابل 43 ألفا و596 مسافرا خلال نفس الشهر من السنة الماضية، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 44،70 في المائة.

وتضع هذه النتيجة، التي تمثل 07،3 من الحجم الإجمالي لحركة النقل الجوي بمختلف مطارات المملكة، المطار في المرتبة العاشرة على المستوى الوطني وفي المرتبة الثانية بجهة الشرق، بعد مطار الناضور العروي، الذي جاء رابعا على المستوى الوطني.

ويرتبط مطار وجدة أنكاد بعدد من المطارات الأوروبية، خاصة بفرنسا (باريس، مراسليا، بوفي، ستراسبورغ) وبلجيكا (بروكسيل، شارلروا) وألمانيا (دوسلدروف) وهولندا (أمستردام).

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