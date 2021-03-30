هل منعت “غضبة ملكية” البكوري من مغادرة أرض الوطن?

هبة بريس - الرباط

أكد مصدر مطلع ل”هبة بريس” خبر منع رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات ومدير الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، مصطفى البكوري من مغادرة أرض الوطن.

وذكر مصدر الجريدة، أن البكوري تفاجأ بقرار منعه من السفر خارج البلاد، مساء أمس الاثنين، عندما حل بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، للتوجه إلى دبي للمشاركة في معرض دولي للأعمال.

وتابع مصدرنا، أن أمن المطار أبلغ البكوري بقرار منعه من السفر خارج أرض الوطن، بعد إدخال معطياته وتبين تواجد اسمه في الخانة الحمراء لصدور أمر قضائي في حقه.

ولمح ذات المصدر، إلى غضبة ملكية تواجه البكوري بسبب سوء تدبيره لوكالة “مازين” للطاقة الشمسية، لافتا الى بلاغ الديوان الملكي الأخير والذي تحدث عن تأخير متعلق بهذا المشروع الضخم.

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