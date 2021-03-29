وائل جسار لابتسام بطمة :"كلنا بنحبك و مبسوطين بلم الشمل"
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وائل جسار لابتسام بطمة :”كلنا بنحبك و مبسوطين بلم الشمل”

منذ 3 ساعات
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نجلاء مزيان : هبة بريس

نجلاء مزيان : هبة بريس

وجه النجم اللبناني وائل جسار، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة لإبتسام شقيقة الفنانة دنيا بطمة، يبارك لها من خلالها معانقتها للحرية و رجوعها إلى كنف عائلتها.

و قال وائل جسار في الفيديو الموجه لابتسام بطمة:”من كان له أخت فقد ملك الدنيا بأكملها، فالأخت هي الدنيا والعالم، ابتسام الغالية ألف مبروك والحمد لله على السلامة، كلنا بنحبك ومبسوطين بلم الشمل، الله يديم الأفراح والمسرات”.

و يشار أن ابتسام بطمة قضت سنة سجنا خلف قضبان سجن لوداية بمدينة مراكش، على خلفية تورطها في قضية “حساب حمزة مون بيبي”فيما لازالت شقيقتها الفنانة دنيا بطمة تنتظر قرار محكمة النقض.

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