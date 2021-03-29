ست أشهر نافدة لمولات الكاطكاط بتهمة التسول
الصورة من الارشيف

ست أشهر نافدة لـ “مولات الكاتكات ” بتهمة التسول

منذ ساعتين
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احمد وزروتي: هبة بريس

أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير سيدة أربعينية بالسجن لستة أشهر نافدة بتهمة امتهان التسول، وقضت أيضا ببراءتها من تهمة النصب والاحتيال.

وفي تفاصيل القضية، فقد سبق للسلطات المحلية بجماعة أورير شمال مدينة أكادير، أن اعتقلت سيدة تتوفر على سيارة رباعية الدفع وتمتهن التسول، حيث تم تسليمها مباشرة إلى عناصر الدرك الملكي، ليتم متابعتها في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال والتسول وانعدام تأمين سيارتها وانعدام الفحص التقني.

هذا وقد أصدرت المحكمة زوال اليوم الاثنين حكمها القاضي بينها ستة أشهر بتهمة التسول فقط.

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تعليق واحد

  1. أغلبية الناس بالمغرب تتسول و هناك لوبيات من تختلس المال العام بلاحسيب و لارقيب بلا متابعة و تهريب المال المختلس الى الخارج وهناك لوبيات للعقار و في كل المجالات. فمالسبب وراء محاكمتها ان كانت تتسول مثل الاخرين و لم تختلس المال العام.لابد من محاربة التسول واختلاس المال العام و الرشوة و المحسوبية و باك صاحبي..الخ ان أراد المغرب الرقي الى مصاف الدول المتقدمة في كل المجالات.

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