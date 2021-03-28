العثور على قنينات أثرية تعود للقرن 14 ميلادي بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

عثر اليوم الأحد 28 مارس الجاري، على مجموعة من القنينات الزجاجية الكبيرة الحجم مدفونة بعناية في سطح أحد الدكاكين الواقعة على السور المحيط بدار الدباغ من الجهة الشرقية بلغ عددها 15 قنينة.

وقد جرى العثور على هذه القنينات الأثرية في إطار تتبع أشغال تهيئة ورد الاعتبار للمدينة العتيقة لطنجة، حيث تبين بعد معاينتها من طرف المحافظ الجهوي للتراث أنها تنتمي إلى صنف القنينات المسماة Dames Jeanne المرتبط تاريخها بحكاية قديمة تعود إلى القرن 14 الميلادي.



واتضح ان بعض هذه القنينات يحمل اسم مدينة برشلونة وبعضها الآخر يحمل اسم مدينة فيليلا ( Vilella) الموجدة بنواحي طاركونا وللإشارة فإن صنع واستعمال هذه النوع من القنينات ضل شائعا حدود منتصف القرن 20 حيث كانت تستعمل في حفظ ونقل بعض المواد السائلة كالزيت والعصائر والمخللات والمخمرات وقد تم الاحتفاظ بهذه القنينات كشواهد تاريخية لاستعمالها في بعض أماكن العرض المتحفي بالمدينة



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