“الكورفاسود” تحتج أمام ملعب الرجاء وتطالب برحيل إدارة النادي

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هبة بريس- الرباط

نظمت “الكورفا سود” المساندة لنادي الرجاء الرياضي، وقفة احتجاجية ، اليوم الاحد 28 مارس الجاري، أمام ملعب الوازيس، طالبت فيها كل من المكتب المسير للرجاء، والمدرب جمال سلامي بالرحيل.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل “السلامي ارحل” “المكتب ارحل” كما تم ترديد الشعارات من طرف الجماهير الحاضرة المطالبة برحيل المكتب المسير للفريق، حيث مرت الوقفة بشكل سلمي دون تسجيل أي احتكاكات بين االجماهير والقوات العمومية.

وكان “غرين بويز” و”إيغيلز” قد اعلنوا في بيان مشترك يذكران فيه الأنصار بموعد الوقفة الاحتجاجية وبالتدابير التي وجب اتباعها، إذ جاء في البيان: “نذكر عموم الشعب الرجاوي أننا تابثون عند المطالب التي أشير لها في البلاغ السابق، ونذكر المكتب المسير والمدرب من خلال بلاغ اليوم أن الثابت الوحيد هو رحيلكم، وأنه لا تراجع ولا رجوع”.

وجاء في البيان أيضا: “موعدنا غدا الثالثة بعد الزوال، المرجو احترام الوقت واللباس الأسود وتعليمات المجموعات، كما نذكركم أن احترام التدابير الوقائية المعمول بها شرط من شروط النجاح”.

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