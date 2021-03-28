تحسن قيمة الدرهم مقابل الأورو
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بنك المغرب يُعلن تحسن قيمة الدرهم مقابل الأورو

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ و م ع

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم تحسنت بنسبة 0,56 في المائة مقابل الأورو، وتراجعت بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة ما بين 18 و 24 مارس الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت يوم 18 مارس الجاري، 307,7 مليار درهم ، بزيادة نسبتها 0,1 في المائة من أسبوع لآخر و 23,8 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 72 مليار درهم، منها 26,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,9 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء ، و 27,7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، و 1,6 مليار درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، يسجل المصدر ذاته، بلغ حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1,5 في المائة في المتوسط، مبرزا أنه تم ضخ مبلغ 28,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 24 مارس (تاريخ الاستحقاق 25 مارس).

وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا نسبته 1,1 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 1,3 في المائة، موضحة أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، على وجه الخصوص، انخفاض المؤشرات القطاعية “للأبناك” بنسبة 0,7 في المائة و “الاتصالات” بنسبة 1,6 في المائة، والصناعة الغذائية بنسبة 2,7 في المائة.

وفي المقابل، تحسنت مؤشرات قطاعي “الصناعة الصيدلانية” و “الموزعين” بنسبة 7,2 في المائة و 0,8 في المائة على التوالي.

وأشار البنك إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات انتقل من أسبوع إلى آخر من 612,3 مليون درهم إلى 2,2 مليار درهم، بما فيها 1,5 مليار درهم متبادلة في سوق الكتلة، فيما استقر متوسط الحجم اليومي للمبادلات في السوق المركزية للأسهم عند 130,7 مليون درهم مقابل 98,3 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك .

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