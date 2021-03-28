أكادير: اقتحام مؤسسة تعليمية ليلا والشرطة العلمية تحل بعين المكان

أحمد وزروتي: هبة بريس

أكدت مصادر عليمة أن مؤسسة إعدادية بأكادير تعرضت لاقتحام في الساعات الأولى من صبيحة أمس السبت 28 مارس، من طرف أحد الأفراد ليتم تخريب مكتب المسؤول عن المصالح المالية والمادية بالمؤسسة.

وأضافت مصادرنا أن الحارس الليلي سمع أصوات تخريب في ليلة كان صوت الرياح العاثية هو الطاغي، حيث لاحظ تواجد شخص بالمؤسسة مما جعله يهاتف المدير للحضور.

وفور سماعه للحركة داخل المؤسسة، أطلق المقتحم ساقيه للريح هاربا من قبضة المدير والحارس الليلي.

هذا وأضافت مصادرنا أن سلطات الأمن حضرت إلى عين المكان وتم تصوير مسرح الاقتحام ونقل البصمات التي كانت متواجدة هناك.

وأضافت مصادر هبة بريس أيضا أن الشرطة العلمية تحصلت على فيديو وصور خاصة بالمقتحم من خلال كاميرا متبثة بالمؤسسة.

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