تصنيف جديد.. الجيش المغربي ضمن أقوى 10 جيوش مدرّعة في العالم

هبة بريس- الرباط

صنّف موقع “غلوبال فاير باور” المختص بتصنيفات الجيوش العالمية، القوات المسلحة الملكية المغربية، من بين 10 أقوى الجيوش العالمية لعام 2021 من ناحية المدرعات القتالية.

وبحسب التصنيف تم تعقب أنظمة القتال المدرعة في الخطوط الأمامية لكل جيش، من خلال تصميمات الآليات المدرعة بجميع فروع الخدمة في الجيش ومشاة البحرية، حيث تصدرت روسيا قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2021 من ناحية المدرعات القتالية،ما يجعلها تتسيد أي معركة برية قد يدخلها الجيش الروسي.



وشملت أمثلة المركبات، دبابات القتال الرئيسية الألمانية “ليوبارد 2″ و”تي 90” الروسية، بالإضافة إلى أنظمة من الدرجة الخفيفة مثل “سنغرايلايت” التايلاندية.

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