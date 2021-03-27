اذاعة فرنسية : المغرب بطل في التلقيح ضد كورونا
عملية تلقيح ضذ كورونا

حملة التلقيح ضد كورونا.. أربعة ملايين و302 ألف تلقوا الجرعة الأولى

منذ ساعتين
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أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، عن تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و487 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و302 ألف و183 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 494 ألف و358 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 482 ألف و84 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8798 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (329)، والرباط-سلا-القنيطرة (46)، ومراكش-اسفي (31)، والشرق (25)، وسوس-ماسة (20)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (14)، والداخلة-وادي اذهب (8)، ودرعة-تافيلالت (4)، وبني ملال-اخنيفرة (3)، والعيون-الساقية-الحمراء (2)، وكلميم-واد نون (2).

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