ضمنهم شرطي.. مصرع 4 أشخاص في حادث سير خطير ضواحي البيضاء

هبة بريس - الدار البيضاء

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص بجروح خطيرة، في حادث سير وقع ضواحي مدينة الدار البيضاء.

الحادث الذي وقع مساء أمس الجمعة، بمنطقة الخيايطية ضواحي مدينة البيضاء، جاء إثر انقلاب سيارة تحمل 5 أشخاص ضمنهم شرطي، نتيجة الظلام الدامس بالطريق وغياب علامات التشوير.

وحسب شهود عيان، فقد حاول السائق الابتعاد عن عربة مجرورة ظهرت بشكل مفاجئ أمام قبل أن يفقد السيطرة في السيارة وتنقلب مسفرة عن وفاة 4 أشخاص على الفور وأصابة خامس من ذوي الاحتياجات الخاصة بجروح واصابات نقل على اثرها الى مصلحة المستعجلات.

وفور علمها بالحادث، انتقلت المصالح المعنية على وجه السرعة الى عين المكان، حيث تم نقل جثت القتلى إلى مستودع الأموات وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

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