أكاديمية التعليم بالبيضاء سطات تشرع في ترسيم الأساتذة

محمد منفلوطي - هبة بريس

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات، أنها بصدد إتمام العمليات المرتبطة بترسيم ما مجموعه 1255 من الأستاذات والأساتذة الذين اجتازوا بنجاح اختبارات التأهيل المهني “881 بسلك الابتدائي و374 بسلك الثانوي” والتي سيتم الإعلان عن لوائح المستفيدين على الموقع الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الأكاديمية الجهوية في بلاغ لها حصلت هبة بريس على نسخة منه، أنها ستستأنف خلال الأسبوع المقبل عملية التأهيل المهني لباقي الأطر المستوفين لجميع وحدات التكوين المبرمجة.

الخطوة التي تأتي تطبيقا للمادة 12 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات، وكذا في إطار الرقي بوضعية الموارد البشرية للجهة، تهدف بالخصوص إلى تسهيل عملية الانتقال من وضعية أستاذ متدرب الرتبة 1 إلى أستاذ مرسم الرتبة 2، فضلا عن الأثر المادي، بيد أنها ستتيح لهذه الأطر الارتقاء بالمسار المهني وإمكانية المشاركة في المباريات والامتحانات المهنية التي تعلنها الوزارة مثل الالتحاق بسلك الإدارة التربوية وسلك التفتيش ومناصب المسؤولية وكذا الاستفادة من وضعية الإيداع الإداري.

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