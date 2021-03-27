إطلاق اسم الوزير الراحل محمد الوفا على مؤسسة تعليمية بمراكش

إطلاق اسم الوزير الراحل محمد الوفا على مؤسسة تعليمية بمراكش

منذ ساعتين
0
هبة بريس - مراكش

بحضور وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، والوزير المتتدب ادريس اوعويشة، وعدد من المسؤولين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، أطلق أمس الجمعة، اسم الوزير الراحل محمد الوفا على مؤسسة تعليمية بمدينة مراكش.

وتم تغيير اسم المدرسة الابتدائية “الجبل الأخضر” بالمدينة العتيقة لمراكش، الى اسم محمد الوفا، كاعتراف رمزي بما قدمه الراحل من خدمات سديدة للمملكه ولعدد من القطاعات التي كان يدبرها.

هذا ويشار الى أن محمد الوفا توفي شهر دجنبر المنصرم، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

ويعتبر الراحل الوفا، من الوجوه البارزة في حزب الإستقلال، وشغل منصب وزير التربية الوطنية في الحكومة الاولى التي ترأسها عبد الإله بنكيران ، وكذا وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة في حكومة بنكيران الثانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خمس مؤسسات جامعية سترى النور بجهة مراكش آسفي

خمس مؤسسات جامعية سترى النور بجهة مراكش آسفي

منذ 19 ساعة
Photo of أمزازي يؤكد على أهمية مواكبة مسلسل الإصلاح لترسيخ أدوار المدرسة

أمزازي يؤكد على أهمية مواكبة مسلسل الإصلاح لترسيخ أدوار…

منذ 20 ساعة
Photo of تونس..تتويج 3 مؤسسات تعليمية مغربية في الأسبوع العربي للبرمجة

تونس..تتويج 3 مؤسسات تعليمية مغربية في الأسبوع العربي للبرمجة

منذ يوم واحد
Photo of الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان (BTS)

الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان…

منذ يومين
Photo of تجديد الثقة في “محمد عواج” مديرا لأكاديمية التربية والتكوين بجهة الشمال

تجديد الثقة في “محمد عواج” مديرا لأكاديمية التربية والتكوين…

منذ يومين
Photo of مفكرون ورجال قانون عرب يجتمعون في ندوة علمية دولية بجامعة الجديدة

مفكرون ورجال قانون عرب يجتمعون في ندوة علمية دولية…

منذ يومين
Photo of مدير ثانوية الغزالي بتطوان: أعفيت من منصبي لأنني وصفت أمزازي ب “الفاشل”

مدير ثانوية الغزالي بتطوان: أعفيت من منصبي لأنني وصفت…

منذ يومين
Photo of نقابة: إعفاء مدير ثانوية تطوان متسرع وخرق سافر للدستور

نقابة: إعفاء مدير ثانوية تطوان متسرع وخرق سافر للدستور

منذ 3 أيام
Photo of علاكوش: لايمكن رفع العصا في وجه العلم والمعرفة

علاكوش: لايمكن رفع العصا في وجه العلم والمعرفة

منذ 3 أيام
Photo of حاملو الشهادات بالجماعات الترابية يحتجون بسطات

حاملو الشهادات بالجماعات الترابية يحتجون بسطات

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق