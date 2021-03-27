إطلاق اسم الوزير الراحل محمد الوفا على مؤسسة تعليمية بمراكش

هبة بريس - مراكش

بحضور وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، والوزير المتتدب ادريس اوعويشة، وعدد من المسؤولين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، أطلق أمس الجمعة، اسم الوزير الراحل محمد الوفا على مؤسسة تعليمية بمدينة مراكش.

وتم تغيير اسم المدرسة الابتدائية “الجبل الأخضر” بالمدينة العتيقة لمراكش، الى اسم محمد الوفا، كاعتراف رمزي بما قدمه الراحل من خدمات سديدة للمملكه ولعدد من القطاعات التي كان يدبرها.

هذا ويشار الى أن محمد الوفا توفي شهر دجنبر المنصرم، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

ويعتبر الراحل الوفا، من الوجوه البارزة في حزب الإستقلال، وشغل منصب وزير التربية الوطنية في الحكومة الاولى التي ترأسها عبد الإله بنكيران ، وكذا وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة في حكومة بنكيران الثانية.

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