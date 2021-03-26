تازة.. الأمن الجهوي يحتفي بالطفل ” عمران “

ع محياوي – هبة بريس

تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، خصص الأمن الجهوي بتازة، صباح اليوم الجمعة 26 مارس الجاري، استقبالا رمزيا على شرف الطفل “عمران” البالغ من العمر أربع سنوات، والذي سبق أن ظهر في مقطع فيديو منشور عل مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن تعلقه بمهنة الشرطة ورغبته في الالتحاق بأسلاك الأمن الوطني مستقبلا.

وقد تميز هذا الحفل الرمزي بمجموعة من الأنشطة، استهلها رئيس الأمن الجهوي بتازة باستقبال الطفل “عمران” بحضور أسرته وأطر أمنية من شرطة الزي الرسمي، حيث تم منحه زيا وظيفيا خاصا بجهاز الشرطة بكامل إكسسواراته وبصنفيه الشتوي والصيفي، بالإضافة إلى لوحة إلكترونية خاصة بالتعلم لفائدة الصغار، كما تم تمكينه بالمناسبة من زيارة مجموعة من مرافق الأمن الجهوي وتزويده بشروح حول مهام مختلف الفرق الأمنية وكيفية تدخلها لحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك قبل أن يتم التقاط مجموعة من الصور التذكارية رفقة عدد من الشرطيين والشرطيات.

‎وتأتي هذه الزيارة، التي تندرج في إطار مواصلة مسار الانفتاح المؤسساتي على كافة فعاليات المجتمع المدني، في أعقاب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجموعة من المدن المغربية، سعيا منها لترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني، وكذا تحقيقا لأمنيات الأطفال الصغار وجعلهم يعيشون لحظات واقعية يرتدون فيها أزياء حقيقية للشرطة ويجسدون فيها مهنة شرطي المستقبل.

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