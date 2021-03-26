الصورة للقاصرتين المختفيتين

أمن مكناس يعثر على الفتاتين المختفيتين من منزلهما بوزان

منذ ساعة واحدة
0
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة وزان، أمس الخميس 25 مارس الجاري، من تحديد مكان فتاتين قاصرتين تبلغان من العمر 13 و15 سنة، واللتين شكلتا موضوع بحث لفائدة العائلة تم تسجيله لدى مصالح الأمن الوطني بمدينة وزان.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بوزان قد تفاعلت، مع بلاغ تقدمت به عائلة الفتاتين المختفيتين يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، بعد مغادرتهما منزل عائلتيهما في ظروف غامضة، حيث تم تعميم البحث على الصعيد الوطني في حق المصرح باختفائهما، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من العثور عليهما بتنسيق مع ذويهما بحديقة عمومية بمدينة مكناس.

وقد تم تسليم الفتاتين المختفيتين لأفراد أسرتيهما فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق مع الشرطة القضائية بوزان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لتغيب الفتاتين المذكورتين عن بيت العائلة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الابراهيمي: المغرب حصل على 8,5 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى اليوم

الابراهيمي: المغرب حصل على 8,5 مليون جرعة من لقاح…

منذ ساعتين
Photo of سلطات العيون تقرر الإغلاق وحظر التنقل الليلي إبتداءا من العاشرة مساء

سلطات العيون تقرر الإغلاق وحظر التنقل الليلي إبتداءا من…

منذ 3 ساعات
Photo of بسبب قرارات الحكومة.. مموني الحفلات يبتكرون طرقا بديلة لتخفيف حدة الخسائر

بسبب قرارات الحكومة.. مموني الحفلات يبتكرون طرقا بديلة لتخفيف…

منذ 5 ساعات
Photo of فقط في المغرب.. سير حتى تجيب ورقة تثبت أنك حي ترزق!!

فقط في المغرب.. سير حتى تجيب ورقة تثبت أنك…

منذ 7 ساعات
Photo of سلطات الرباط تعلن منع مسيرة “الممرضين المجازين”

سلطات الرباط تعلن منع مسيرة “الممرضين المجازين”

منذ 7 ساعات
Photo of طقس الجمعة .. زخات مطرية متوقعة بعدد من اىمناطق

طقس الجمعة .. زخات مطرية متوقعة بعدد من اىمناطق

منذ 8 ساعات
Photo of طرفاية: شركات الطاقة الريحية توزع لوحات ذكية لأطفال العالم القروي

طرفاية: شركات الطاقة الريحية توزع لوحات ذكية لأطفال العالم…

منذ 17 ساعة
Photo of بتنسيق مع “الديستي “..حجز مايزيد عن ستة أطنان من المخدرات بالقنيطرة

بتنسيق مع “الديستي “..حجز مايزيد عن ستة أطنان من…

منذ 19 ساعة
Photo of جنرال : التمرين العسكري “الأسد الأفريقي21” فرصة لتعزيز العلاقات المغربية الأمريكية

جنرال : التمرين العسكري “الأسد الأفريقي21” فرصة لتعزيز العلاقات…

منذ 20 ساعة
Photo of توقيع شراكة بين مكتب “التكوين المهني”و”الشركة المغربية لتوزيع المحروقات “أفريقيا”

توقيع شراكة بين مكتب “التكوين المهني”و”الشركة المغربية لتوزيع المحروقات…

منذ 21 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق