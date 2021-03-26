أمن مكناس يعثر على الفتاتين المختفيتين من منزلهما بوزان

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة وزان، أمس الخميس 25 مارس الجاري، من تحديد مكان فتاتين قاصرتين تبلغان من العمر 13 و15 سنة، واللتين شكلتا موضوع بحث لفائدة العائلة تم تسجيله لدى مصالح الأمن الوطني بمدينة وزان.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بوزان قد تفاعلت، مع بلاغ تقدمت به عائلة الفتاتين المختفيتين يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، بعد مغادرتهما منزل عائلتيهما في ظروف غامضة، حيث تم تعميم البحث على الصعيد الوطني في حق المصرح باختفائهما، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من العثور عليهما بتنسيق مع ذويهما بحديقة عمومية بمدينة مكناس.

وقد تم تسليم الفتاتين المختفيتين لأفراد أسرتيهما فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق مع الشرطة القضائية بوزان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لتغيب الفتاتين المذكورتين عن بيت العائلة.

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