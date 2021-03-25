موريتانيا.. مقتحم الطائرة في مطار نواكشوط يسلم نفسه للأمن

هبة بريس - وكالات

سيطرت قوات الأمن الموريتاني، على شخص اقتحم طائرة متوقفة في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، صباح اليوم الخميس، فيما قالت مصادر من داخل المطار إن الشخص “سلم نفسه للأمن”.

وقالت المصادر لـ”صحراء ميديا” إنه لم تحدث عملية اقتحام وإنما سلم الرجل نفسه للأمن الموريتاني.

وكان الرجل الذي يحمل الجنسية الأمريكية، قد ادعى وجود مشكلة بينه والحكومة الموريتانية، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وقالت الوكالة إن “عملية القرصنة انتهت بنجاح ودون خسائر”.

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