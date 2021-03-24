وفاة شخصين في حادث خطير ضواحي بوجدور

هبة بريس: أشعبان لحبيب

لفظ شخصين أنفاسهما الأخيرة، وأصيب إثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، جراء حادثة سير خطير بين مدينتي العيون و بوجدور، ظهر اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 ، على الطريق الوطنية رقم واحد.

وأكدت مصادر الجريدة، أن الضحايا رجل وزوجته وابنيهما، كانوا في سفر، من مدينة مكناس إلى إقليم الداخلة، قبل أن يفقد سائق السيارة الخفيفة السيطرة على المقود، مما تسبب في انقلاب السيارة، وتدحرجها عدة مرات وسط الطريق متسببة في وفاة شخصين.

وحين إخطارها هرعت مصالح الدرك الملكي، إلى مكان الحادث حيث تم نقل ضحايا الحادث، إلى المستشفى الإقليمي بمدينة بوجدور، من طرف الوقاية المدنية، في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الدرك الملكي، تحقيقا من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادثة.

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