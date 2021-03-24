الجواهري: “هناك شركات أصبحت مختصة في التهرب الضريبي وتزوير الفواتير”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دافع عبد اللطيف الجواهري بصفته والي بنك المغرب عن الإصلاحات الجبائية و الاجتماعية بالمغرب لما لذلك من تأثير مباشر على النمو الاقتصادي ببلادنا و كذلك على تطور و تحسن المداخيل الضريبية.

و شدد الجواهري على أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتحسين المداخيل الضريبية و في طليعتها مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي الذي لم يتم تمريره لحدود الساعة في البرلمان.

و أوضح والي بنك المغرب أن هناك شركات أصبحت مختصة في التهرب الضريبي وتزوير الفواتير في الإقرارات الضريبية، حيث تستغل الفراغ التشريعي و بعض الثغرات القانونية للتملص من أداء ما بذمتها من جبايات.

و أكد الجواهري أن حوالي ثمانين في المائة من مداخيل الدولة الضريبية مستمدة من مساهمات واحد في المائة فقط من المقاولات، معتبرا الأمر غير معقول و لا يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه و هو ما يستدعي إصلاحات جوهرية في القوانين المؤطرة.

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