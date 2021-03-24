جمال السلامي

نادي الرجاء الرياضي يقرر تثبيث جمال السلامي كمدرب للفريق

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

قرر المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي تثبيث جمال السلامي كمدرب للفريق الأول.

وأوضح بلاغ للمكتب نشر على الموقع الرسمي للنادي انه عقب اجتماع مصغر مع جمال السلامي عقد المكتب المديري اجتماعا “خلص ،بالنظر للرهانات الرياضية القصيرة التي تواجه النادي و الاستحقاقات الرياضية الاربعة المحلية و القارية و العربية التي ينافس عليها النادي، وحفاظا على الاستقرار التقني للنادي ، و بالاغلبية المطلقة ، إلى تثبيت السيد جمال السلامي كمدرب للفريق الاول” .

وذكر البلاغ بأن اللجنة المصغرة المنبثقة عن المكتب المديري كانت قد عقدت صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا مع جمال السلامي ناقشت خلاله الوضعية التقنية الحالية للفريق ، مبرزا أن مدرب الفريق الأول “أكد على استعداده التام لمواصلة الاستحقاقات الرياضية المقبلة للنادي”.

و أشار المصدر ذاته إلى أن السلامي “أبدى قبوله بدون أي قيد أو شرط كل قرار صادر عن المكتب المديري للنادي بهذا الخصوص”.

ودعا المكتب المديري للنادي جميع مكونات و فعاليات نادي الرجاء الرياضي من منخرطين وجمهور ومناصرين ومسيرين سابقين “للاتفاف وراء مصلحة النادي العليا ” ، مشددا على انه يشاطر “هاته الفعاليات همومها و يأخد بعين الاعتبار جميع مؤخداتها البناءة التي تصب في مصلحة النادي” .

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