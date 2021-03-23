مدير ثانوية بتطوان يرفض تسليم لوائح الأساتذة
مسيرة احتجاجية لأساتذة التعاقد

في شكل تضامني ..مدير ثانوية يرفض تسليم لوائح الأساتذة المضربين

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رفض عبد العزيز بنصالح، مدير ثانوية الإمام الغزالي بتطوان،أمس الإثنين 23 مارس الجاري، تسليم لوائح الأساتذة المضربين للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين، تعبيرا عن تضامنه مع الأساتذة المتعاقدين الذين تعرضو “للعنف” بشوارع الرباط الأسبوع الماضي.

ونشر الأخير تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، قائلا “انا عبد العزيز بن صالح مدير ثانوية الامام الغزالي بتطوان ، لن امكن المديرية الاقليمية بلوائح المضربين ولو على جثتي”، مضيفا “من يرفع التحدي؟”.

وخرج اليوم الثلاثاء أساتذة التعاقد في عدد من المدن المغربية احتجاجا على ما طالهم من تعنيف الأسبوع الماضي بالرباط، وللمطالبة بإسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

ونظم الأساتذة وقفات ومسيرات احتجاجية عرفت حضورا مكثفا، ودعما من طرف النقابات، حملوا خلالها لافتات وشعارات تؤكد على صمودهم واستمرارهم في معركة إسقاط التعاقد، رغم كل ما يتعرضون له من عنف وتضييق.

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