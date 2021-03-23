بعد مهاجمتها سعد المجرد …هند صبري تتعرض للتهديد بالقتل و تعده بالاعتذار

نجلاء مزيان: هبة بريس

أثارت تصريحات الفنانة التونسية هند صبري خلال حلولها ضيفة ببرنامج “يوم ليك” للإعلامية سمر يسري جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

و كشفت صبري لأول مرة تفاصيل الحملة التي تعرضت لها على خلفية التدوينة التي نشرتها بحسابها الخاص بموقع انستقرام و التي هاجمت من خلالها النجم المغربي سعد المجرد.

و صرحت الفنانة التونسية انها تعرضت لوابل من السب و القذف الذي وصل إلى التهديد بالقتل لها و لطفلتيها، مشيرة انها لا تحمل أي ضغينة اتجاه “المعلم”، مضيفة القول أنها تتابع قضية المجرد و اذا ثبتت برائته سوف تقوم بالاعتذار له امام العلن.

و الجدير بالذكر أن الفنانة التونسية سبق أن أعطت رأيها في قضية سعد المجرد الأمر الذي عرضها لعاصفة من الهجوم من طرف محبيه.

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