في الصورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني ونظيره القطري

الخارجية الموريتانية تُعلن عن إستئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

منذ ساعتين
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هبة بريس- وكالات

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية الأحد، أن نواكشوط والدوحة قررتا استئناف العلاقات الديبلوماسية بينهما، مشيرة إلى أن إعادة فتح سفارتي البلدين ستتم “في أقرب الآجال”.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، “بعد اتصالات مكثفة، على مدار الأسابيع المنصرمة، وبمواكبة مشكورة من سلطنة عمان الشقيقة، قررت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما”.

وأضافت “في هذا السياق، زار معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، دولة قطر، بدعوة كريمة من نظيره القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث عقد، بالدوحة، مع مضيفه اجتماعين، جرى خلالهما التطرق لعلاقات الأخوة والتعاون العريقة بين البلدين”.

وزاد البيان “حرص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وأخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية على صون الأواصر التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

كما اتفق الوزيران على “استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر، وإعادة فتح السفارتين في أقرب الآجال”.

يشار إلى أن موريتانيا كانت قد أعلنت في يونيو من العام 2017 قطع علاقاتها مع قطر في خضم ما سُمي بـ”الأزمة الخليجة”،وبعد قطع دول خليجية ومصر علاقاتها مع الدوحة.

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