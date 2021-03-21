سلمى رشيد تذرف الدموع

نجلاء مزيان: هبة بريس

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات مقطع فيديو تظهر فيه و هي تذرف الدموع بسبب تاثرها بأغنيتها التي سوف ترى النور قريبا.

و رافقت الفنانة المغربية الفيديو بالتعليق التالي:”الأغنية الجاية أثرت فيا بزاف دموعي سالاو حافظوا على أحبابكم و لهلا يحرمنا حبيب و لا غالي” .

و يشار أن خريجة برنامج أرب آيدول في نسخته العربية، تستعد لإصدار جديدها الفني تحت عنوان “دموعي سالاو” في الأيام القليلة القادمة.

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