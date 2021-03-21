ايطاليا ..مصرع قاصر مغربي نتيجة صعقة كهربائية لقطار

عبد اللطيف الباز / إيطاليا

اهتزت الجالية المغربية بإيطاليا، على خبر العتور على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 17عاما جثة هامدة في ساحة السكك الحديدية في سوربو بسالينتو، الشاب لقي مصرعه نتيجة صعقة كهربائية قطار قادم من ميلانو نحو مدينة ليتشي الواقعة شمال إيطاليا.

وأفادت مصادر مطلعة أن الحروق التي تم العثور عليها على يدي وظهر الجثة تشير إلى الوفاة الناجمة عن الصعقة الكهربائية

ووفق المصدر أن القاصر المغربي كان موضوع مذكرة بحث لفائدة أسرته من طرف السلطات الإيطالية بياتشينسا منذ شهر يناير .

وكما شهد مكان الحادث استنفار الأجهزة الأمنية ،وتشير فرضية البحث ، أن الصبي صعد إلى سطح القافلة لتجنب السيطرة عليه.

من الفحص الخارجي للجثة الذي أجراه الطبيب الشرعي ” ألبرتو تورتوريلا ” تعود الوفاة إلى عدة ساعات قبل الاكتشاف.وحيت تم التعرف على البصمات من خلال رفع و مقارنة البصمات مع نظام Afis.

وتم نقله إلى مستودع الأموات، وفتحت السلطات الإيطالية تحقيقاً في الحادث لمعرفة كافة ملابساته.

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