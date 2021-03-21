مشاهير ينعون المخرج الراحل محمد إسماعيل
المخرج محمد اسماعيل

مشاهير ينعون المخرج الراحل محمد إسماعيل

منذ 32 دقيقة
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بألم و حزن عميق، نعى مجموعة من الفنانين و المشاهير في ميادين مختلفة، الراحل محمد إسماعيل عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

و نشرت الفنانة فرح الفاسي صورة للراحل محمد اسماعيل عبر موقع انستقرام مرفوقة بالتعليق التالي:”رحلت عنا و لم و لن ترحل عن قلوبنا، تركتنا و تركت فراغا كبيرا في حياتنا أيها الأب الروحي و الفنان القدير، عاشق الفن و السينما ابن مدينتي، حبيبو كما يحبني أن أناديه، عشت مع أيامه الأخيرة و هو بين الحياة و الموت لكن القدر أقوى منا، لروحه السلام و إنا لله و إنا إليه راجعون”.

و بدوره الجواهري كتب :”وداعا محمد اسماعيل مات الرجل الطيب، رحل المنتج والمخرج الفنان، غادرنا الأخ الكبير والصديق الصدوق، الذي كنا نسعى إليه طالبين المحبة والمشورة في كل وقفة ولحظة”.

و تابع تدوينته قائلا:”حلق بعيدا عزيزنا محمد اسماعيل مخلفا الحسرة في النفوس والأفئدة، هو الذي أنتج واخرج العديد من الأفلام السينمائية، وساهم في تجذير الفعل السينمائي المغربي في انطلاقته الجديدة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

و في نفس السياق كتب الفنان المغربي إدريس الروخ : “رحمك الله صديقي اسماعيل محمد ..ستبقى دائما في قلوبنا، رحمك الله وادخلك فسيح جنانه، انا لله وانا اليه راجعون”.

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