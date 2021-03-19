جونسون يتلقى لقاح "أسترازينيكا"
جونسون يتلقى لقاح "أسترازينيكا"

جونسون يتلقى لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا

منذ 23 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، لقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” وسط مخاوف متزايدة من آثار جانبية محتملة للمصل.

وخضع جونسون البالغ 56 عاما من عمره لعملية تطعيم بلقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية في مستشفى القديس ثوماس بلندن حيث كان يتلقى العلاج بعد إصابة خطيرة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” العام الماضي.

وقال جونسون، في تصريح أدلى به فور حقنه: “أنا عمليا لم أحسس بأي شيء. هذا جرى بشكل جيد وسريع جدا”.

وحث جونسون كل مواطني بلاده على الحذو حذوه، مصرحا: “هذا أفضل شيء بالنسبة لكم وأفضل شيء بالنسبة إلى عائلاتكم وكل الآخرين”

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