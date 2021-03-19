أمينة ماء العينين
أمينة ماء العينين

ماء العينين: تعنيف الأساتذة مرفوض ومدان وغير مقبول

منذ ساعتين
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هبة بريس – الرباط

علقت القيادية والبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن مسيرة أساتذة التعاقد التي شهدتها مدينة الرباط خلال اليومين الأخيرين.

وقالت ماء العينين، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك” : “العنف الذي تعرض له الأساتذة وهم يمارسون حقا مشروعا في التظاهر والاحتجاج السلمي مرفوض ومدان وغير مقبول، وسنمارس واجبنا في مساءلة الحكومة عليه.”

واعتبرت البرلمانية البيجيدية، أن تنامي ظواهر خرق القانون في التعاطي مع الحقوق السياسية والمدنية صار أمرا مقلقا ويحتاج الى مراجعة المقاربات بطريقة جدية.

وأضافت “لا وجود لدولة ديمقراطية بدون الاعتراف بحق الاحتجاج الذي يؤطره القانون، وسيكون مفيدا تكثيف المجهود البيداغوجي داخل الدولة وداخل المجتمع لتأطير الظاهرة الاحتجاجية وقبولها والتسامح معها كما يحدث في كل الدول الديمقراطية، لأن المجهود البيداغوجي وحده قادر على تأطير الوعي الاحتجاجي تحصينا له من الانفلات الذي تخشاه الدولة فتدفع بالمحافظة على النظام العام”، مشددة بالقول “حينما تقبل الدولة مبدئيا بفعل الاحتجاج باعتباره سلوكا مدنيا مؤطرا بالقانون، سيسقط هاجس الانفلات وسيمارس الناس حقوقهم بتحضر.

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تعليق واحد

  1. حق مشروع هههههه
    حنا المغاربة مثل الببغاوات نأخد كلمات فضفاضة ونرددها يمينا وشمالا فقط من اجل الكلام
    على من يريد ركوب موجة احتجاج الأساتذة المتعاقدين لأغراض تجارية او انتخابية ان يقنع هؤلاء الكسالى ان الاحتجاج من أجل الحصول على اجرة دون عمل فهو عمل غير دستوري زمرفوض من طرف كل فئات المجتمع
    تتركون مجموعة من الكسالى يتظاهرون عبثا من أجل الحصول على مكاسب غير مشروعة وتكرس الريع وتعود بالمغرب سنوات الى الوراء وعوض المساهمة في اصلاح منظومة التعليم وإقناع هؤلأء بذلك تتهافتون على طرح اللوم على الاجهزة الامنية التي اصبحت هي المنشفة التي تمسح كوارتكم

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