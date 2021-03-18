صورة تعبيرية

البيضاء.. توقيف ثلاثيني وحجز أزيد من طن من الأسلاك النحاسية بحوزته

منذ ساعتين
0

هبة بريس

فتحت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء 17 مارس الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 38 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية وعدادات الماء والكهرباء.

وكانت عناصر الأمن الوطني قد ضبطت المشتبه فيه بداخل مستودع بمنطقة مدارية بالهراويين، وهو في حالة تلبس بحيازة ثلاثين عدادا للماء والكهرباء فضلا عن طن و461 كيلوغرام من الأسلاك الكهربائية النحاسية، والذين يشتبه في كونهم من متحصلات عمليات للسرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف مواطن روسي ضمن شبكة إجرامية دولية للسرقة بمطار البيضاء

توقيف مواطن روسي ضمن شبكة إجرامية دولية للسرقة بمطار…

منذ 5 ساعات
Photo of البيضاء.. توقيف شخصين بحوزتهما أزيد من 20 ألف قرص طبي مخدر

البيضاء.. توقيف شخصين بحوزتهما أزيد من 20 ألف قرص…

منذ 7 ساعات
Photo of سرقة معلومات بطاقات إئتمانية.. أمن طنجة يعتقل عصابة يتزعمها خليجي

سرقة معلومات بطاقات إئتمانية.. أمن طنجة يعتقل عصابة يتزعمها…

منذ 20 ساعة
Photo of مصرع شخص في حادثة سير خطيرة بطنجة

مصرع شخص في حادثة سير خطيرة بطنجة

منذ 21 ساعة
Photo of البيضاء.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليا

البيضاء.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليا

منذ 24 ساعة
Photo of البيضاء .. توقيف ثلاثيني متلبس بمحاولة اختطاف رضيع

البيضاء .. توقيف ثلاثيني متلبس بمحاولة اختطاف رضيع

منذ يوم واحد
Photo of آسفي .. تفكيك شبكة إجرامية لترويج المخدرات والتزوير

آسفي .. تفكيك شبكة إجرامية لترويج المخدرات والتزوير

منذ يوم واحد
Photo of الدار البيضاء : حادثة سير مميتة تكشف حقيقة التسيب داخل قطاع الصحة

الدار البيضاء : حادثة سير مميتة تكشف حقيقة التسيب…

منذ يومين
Photo of 12 قتيلا و 2002 جريح.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

12 قتيلا و 2002 جريح.. حصيلة حوادث السير بالمدن…

منذ يومين
Photo of فاس .. “الفيسبوك” يسقط شخصا عرض شابا وفتاة للسرقة بالعنف

فاس .. “الفيسبوك” يسقط شخصا عرض شابا وفتاة للسرقة…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق