البيضاء.. توقيف ثلاثيني وحجز أزيد من طن من الأسلاك النحاسية بحوزته

هبة بريس

فتحت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء 17 مارس الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 38 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية وعدادات الماء والكهرباء.

وكانت عناصر الأمن الوطني قد ضبطت المشتبه فيه بداخل مستودع بمنطقة مدارية بالهراويين، وهو في حالة تلبس بحيازة ثلاثين عدادا للماء والكهرباء فضلا عن طن و461 كيلوغرام من الأسلاك الكهربائية النحاسية، والذين يشتبه في كونهم من متحصلات عمليات للسرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.

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