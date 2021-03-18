نقل تنظيم البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بكأس كرة اليد من الجزائر إلى المغرب

هبة بريس

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد، نقل تنظيم الدورة 36 من البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكأس ،نسخة 2021، من الجزائر الى المملكة المغربية.

وذكرت الهيئة القارية لكرة اليد في بيان على موقعها الإلكتروني أنه بالنظر إلى الوضعية الصحية في الجزائر المرتبطة بوباء كوفيد 19 وما ترتب على ذلك من قيود مفروضة على التنقل، تقرر نقل تنظيم الدورة 36 من بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس 2021 ، المقررة أصلا في الجزائر ما بين 20 و 29 ماي المقبل، إلى مدينة اكادير بالمغرب خلال نفس الفترة.

وسيتم الكشف عن تاريخ تنظيم القرعة الخاصة بالبطولة في وقت لاحق.

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