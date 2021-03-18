صورة من الأرشيف

نقل تنظيم البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بكأس كرة اليد من الجزائر إلى المغرب

منذ 4 ساعات
0

هبة بريس

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد، نقل تنظيم الدورة 36 من البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكأس ،نسخة 2021، من الجزائر الى المملكة المغربية.

وذكرت الهيئة القارية لكرة اليد في بيان على موقعها الإلكتروني أنه بالنظر إلى الوضعية الصحية في الجزائر المرتبطة بوباء كوفيد 19 وما ترتب على ذلك من قيود مفروضة على التنقل، تقرر نقل تنظيم الدورة 36 من بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس 2021 ، المقررة أصلا في الجزائر ما بين 20 و 29 ماي المقبل، إلى مدينة اكادير بالمغرب خلال نفس الفترة.

وسيتم الكشف عن تاريخ تنظيم القرعة الخاصة بالبطولة في وقت لاحق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خليلوزيتش : ما قامت به الفيفا عنصرية رياضية تجاه افريقيا

خليلوزيتش : ما قامت به الفيفا عنصرية رياضية تجاه…

منذ ساعة واحدة
Photo of كأس الكونفدرالية الإفريقية ..الرجاء يتفوق على مضيفه نكانا الزامبي

كأس الكونفدرالية الإفريقية ..الرجاء يتفوق على مضيفه نكانا الزامبي

منذ 22 ساعة
Photo of الوداد الرياضي يعود بتعادل ثمين من ميدان حوريا كوناكري

الوداد الرياضي يعود بتعادل ثمين من ميدان حوريا كوناكري

منذ يومين
Photo of لتعزيز التعاون .. “لقجع” يلتقي بوفد اسباني من اقليم الباسك

لتعزيز التعاون .. “لقجع” يلتقي بوفد اسباني من اقليم…

منذ 3 أيام
Photo of جون أفريك: المغرب فاز بمعركة دبلوماسية ضد الجزائر في “الكاف”

جون أفريك: المغرب فاز بمعركة دبلوماسية ضد الجزائر في…

منذ 3 أيام
Photo of انتخاب المغرب عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات

انتخاب المغرب عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات

منذ 4 أيام
Photo of اتحاد طنجة ينتزع فوزا ثمينا من قلب ملعب “البشير”

اتحاد طنجة ينتزع فوزا ثمينا من قلب ملعب “البشير”

منذ 4 أيام
Photo of انطلاق النسخة السابعة للسباق التضامني رالي “الصحراوية”

انطلاق النسخة السابعة للسباق التضامني رالي “الصحراوية”

منذ 4 أيام
Photo of لقجع يقطع الطريق على أية حاولة لضم “البوليزاريو” للكاف

لقجع يقطع الطريق على أية حاولة لضم “البوليزاريو” للكاف

منذ 5 أيام
Photo of الرباط.. انتخاب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا جديدا ل”الكاف”

الرباط.. انتخاب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا جديدا ل”الكاف”

منذ 6 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق